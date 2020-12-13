Mehmet Demirkol: Takım raydan çıkmış görünüyor

Fenerbahçe gergin, ağır, tedirgin paslaşan çok stresli bir ekip. Fenerbahçe, Malatya’nın kontrolünde uzak şut ve kalabalığa orta dışında üretemedi. Hamza Hoca’nın savunmasını enine ya da boyuna genişletecek bir girişimde de bulunmadılar, bulunmadılar değil. Savunmada duran top yan top sorunları da devam edince eksiye düştüler. Merkezi kullanamadılar. Takım raydan çıkmış görünüyor. Raya girmek için ilk şart bu gerginlikten kurtulmak.
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‘Yolsuzluk dosyası’ açan İmamoğlu: Haberlere erişim engelini anlamış değilim
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kamu bankalarının hazır olan kredileri kendisi göreve geldikten sonra kullandırtmadığını belirtti. “Yöneticilere hakkımı helal etmiyorum” dedi. ‘Corona’ya karşı iki haftalık ‘tam kapanma’ istediği yineledi. Eski döneme dair yolsuzluk haberlerine getirilen erişim engelini eleştirdi.
ABD de Pfizer ve BioNTech’in aşısına kullanım onayı verdi
ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) uzmanlar kurulu, Pfizer ve BioNTech ortaklığında geliştirilen Covid-19 aşısının kullanımına onay verdi.
Bakanlığın aşılama planı: 25 Aralık’ta başlayacak, günde 450 bin doz yapılacak
Türkiye’de aşı uygulamasına 25 Aralık’ta başlanması planlanıyor. Sağlık Bakanlığı günde 450 bin doz aşı yapmayı hedefliyor.
Erdoğan: Yerli aşı devreye girene kadar ihtiyacımız olan bağlantıları tamamladık
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan “Yerli aşımızın devreye gireceği tarihe kadar ihtiyacımız olan aşıların bağlantılarını büyük ölçüde tamamladık” dedi.
Soylu’dan içki yasağı çıkışı: İstedikleri kadar itiraz etsinler, dünyadan haberleri yok
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu süre boyunca marketlerden içki satışı yapılmasının yasaklanmasıyla ilgili eleştirilere yanıt verdi: “İstedikleri kadar itiraz etsinler, dünyadan haberleri yok.”