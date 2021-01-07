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Yaramazlara biraz batar!

Mehmet Demirkol: ‘Süper star’lığıyla değil teknik direktörlüğüyle de tam dolduruyor

Şu ana kadar Sergen Yalçın, oyuncuları ve oyunu birlikte geliştirdi. Performans optimizasyonu en üst düzeyde. Ve her maç için ayrı planı arada takılsalar da uygulayabiliyorlar. Öncü rotasyon da yaparak… 2 aydır sürekli pragmatik çözümleri de maç maç bularak. Sergen Yalçın işgal ettiği koltuğu artık ‘Süper star’lığıyla değil teknik direktörlüğüyle de tam dolduruyor.

Mehmet Demirkol’un yazısı

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Havai fişek fabrikasındaki patlama: Yedi sanık hakim karşısına çıktı

Sakarya’nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen, yedi kişinin öldüğü, 127 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin, aralarında fabrika sahiplerinin de bulunduğu yedi sanığın yargılanmasına başlandı. Daha büyük bir duruşma salonunun hazır edilmesini isteyen mahkeme heyeti, duruşmayı 15 Mart’a erteledi.