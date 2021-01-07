Mehmet Demirkol: ‘Süper star’lığıyla değil teknik direktörlüğüyle de tam dolduruyor

Şu ana kadar Sergen Yalçın, oyuncuları ve oyunu birlikte geliştirdi. Performans optimizasyonu en üst düzeyde. Ve her maç için ayrı planı arada takılsalar da uygulayabiliyorlar. Öncü rotasyon da yaparak… 2 aydır sürekli pragmatik çözümleri de maç maç bularak. Sergen Yalçın işgal ettiği koltuğu artık ‘Süper star’lığıyla değil teknik direktörlüğüyle de tam dolduruyor.

Mehmet Demirkol’un yazısı