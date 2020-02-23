Mehmet Demirkol: Sörloth’un attığı iki golü atabilecek çok az santrfor var; Sadece ligde değil, dünyada

Birinci sınıf bir gösteri oldu. Her yönüyle. Şenol Güneş bıraktığını açıkladığında söylediğim bu oyun kimliğini devam ettirebilecek bir teknik direktör bulunması gerektiğiydi. Dün akşam Sergen Yalçın bunu sergiledi. Trabzonspor’a kesin bir oyun üstünlüğü sağladılar. Baskı neredeyse maçın başından itibaren 3-0’dan dönen Porto maçının 2. yarısındaki gibiydi. Trabzonspor çıkamadı. Mikel’in değeri yokluğunda anlaşıldı diyebiliriz.

Ancak düşük skorlu bir oyun söz konusuysa Trabzonspor’un elindeki kaleci ve golcü performansı her şeyi belirleyebiliyor. Sörloth’un attığı iki golü atabilecek çok az santrfor var. Sadece ligde değil, dünyada. Ekuban’ın pası olağanüstüydü ama Norveçli’nin pozisyon almak için gösterdiği güç inanılmaz. Ve tabii Uğurcan… Uzun yıllardır, oyuna bu kadar etki eden yerli kaleci görmemiştik.

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Mehmet Demirkol’un yazısı