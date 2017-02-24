Mehmet Demirkol sordu: Memlekette teknik direktörüm diye dolaşan arkadaşlar! Emin misiniz?

Fanatik yazarı ve NTV Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Beşiktaş’ın Avrupa Ligi son 32 turu rövanşında Hapoel Beer Şeva karşısında aldığı 2-1’lik galibiyette en büyük payın teknik direktör Şenol Güneş’e ait olduğunu savundu.

‘Bu takımı ayakta tutmak ve kazanmak teknik direktörlük işi’

‘Farklı Beşiktaş, Beşiktaş farklı’ başlıklı yazısında, siyah-beyazlıların ideal kadrosuna göre en az dört farklı ismin sahada olduğuna dikkat çeken Demirkol, şöyle devam etti: “Orta saha merkezi Atiba ve Oğuzhan’dan farklıyken, bu da yetmez iki kanat beki normalden farklıyken bu takımı ayakta tutmak ve maçı kazanmak bir teknik direktörlük işidir. İşte bu yüzden şunu soruyorum: Memlekette teknik direktörüm diye dolaşan arkadaşlar! Emin misiniz? Gerçekten öyle misiniz?”