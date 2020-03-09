Mehmet Demirkol: Sivasspor’un, Galatasaray’a karşı başlangıcını PSG ve Real evlerinde yaptı

Sivasspor’un, Galatasaray’a karşı başlangıcını bu sene belki sadece PSG ve Real evlerinde yaptılar. 6 dakikada 3 net pozisyon ve gol. Bunu yaratan, oyunun kaynağına, savunma merkezine yapılan baskı ve sonrasındaki direkt oyundu. Mükemmele yakındı.

Galatasaray bu sezon her şeyi yaşadı. Şampiyonlar Ligi’nde döküldü. Terim’in en formsuz dönemlerinden birini yaşadı. Hoca yönetim kavgası zirveye vurdu. 10 numara ıslıklandı. Nzonzi, Emre Mor yollandı. 20 yıl sonra Fenerbahçe’yi yendi. Şu artık açık: Onlar da en az en güçlü aday kadar aday.

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Mehmet Demirkol’un yazısı