Mehmet Demirkol: Sırada ne var, o ünlü vizyon mu?

Ersun Hoca 2 santrforla 4-3-1-2 ya da 4-1-3-2’ye dönüp kalabalık merkezi çizgiye açmayı düşünmedi. Yani temelde yaptığı tek değişiklik arkaya adam kaçırmamak için merkezi geriye çekmesiydi. Hatalar buna rağmen geldi. Kanatları hızlı kullanacak Zajc ve Ferdi’yi ise 72’den sonra sahaya sürdü. Bu hareketlilik kazandırdı. Trabzonspor’u geri koşturmayı başardılar. Ancak asıl önemlisi ev sahibi için savunulacak alan genişledi. Muriç markajdan kurtuldu. Oyun dengeye geldi. Skor da gelebilirdi.

Sırada ne var? Yeni bir teknik direktör mü? Yoksa nihayet o ünlü vizyon mu?

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Mehmet Demirkol’un yazısı