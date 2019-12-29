Diken

Yaramazlara biraz batar!

Mehmet Demirkol: Seri bile iyiydi değil mi?

Lemina’nın savunma orta/saha Ömer ve Taylan’ın orta saha/hücum direnç ve bağlantılarına yaptıkları katkı Gaşatasaray’ı değiştirdi. Geçtiğimiz 16 haftada Galatasaray’da herhangi bir ikilinin başarısından bahsetmek mümkün değildi. Dün ise Marcao/Lemina, Marcao/Nagatomo, Taylan/Falcao, Mariano/Feghouli gibi işleyen ortaklıklardan kolaylıkla bahsetmek mümkün.

Galatasaray adına özellikle ilk yarıda işlerini bu sezon hiç olmadığı kadar iyi gittiğini söylemek mümkün. Seri bile iyiydi değil mi? Dün akşam Terim’in kerteriz alabileceği bir oyun nihayet sahnelendi.

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Mehmet Demirkol’un yazısı

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