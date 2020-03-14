Mehmet Demirkol: Sergen Yalçın’ın kararı belirler

Galatasaray’ın ligin 2. yarısının başından bu yana oynadığı direkt oyun, rakipler için değişik zorluklar yaratıyor. İlk yarıda oyunu kuracak 1 futbolcu bulamazken Sivasspor’un ön alan baskısından 5-6 pas istasyonuyla çok iyi çıktılar. Bunda özellikle Marcao, Donk ve Mariano’nun payı büyük. Diğer taraftan iki zor deplasmanda Fenerbahçe ve Sivasspor karşısında geriye düştüklerinde daha güçlü geri dönebilmiş olmaları da takdire şayan. Bu tabloda Sergen Yalçın’ın taktik ve strateji seçiminin ne olacağı önemli. Geldiğinden bu yana uyguladığı öne yığılma oyunu mu geçerli olacak yoksa oyun merkezini biraz geri mi çekecek?

Mehmet Demirkol’un yazısı