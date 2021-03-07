Mehmet Demirkol: Sergen Yalçın’ın en büyük başarılarından biri Larin’in geldiği seviye

Süper Lig’de geçirdiği 2 sezonda toplam 5 gol atan Larin’in dün sahadaki çözüm üreten seri oyuncu olduğuna inanmak zor. Yalçın’ın, en büyük başarılarından biri onun geldiği seviye. ‘Bu adama bu kadar para verilir mi?’den ‘İyi yatırım gerçekten’ noktasına geldik. Keza geçen yıl sakatlığı nedeniyle Portekiz Ligi’nde toplam 66 dakika oynamış Aboubakar’ın, lige damgasını vurduğunu da şimdiden söyleyebiliriz. Bu iki hücum adamıyla yola çıkmış olmak bile başlı başına delilik olarak görülebilir.
SON HABERLER
Fenerbahçe’den 1959 öncesi şampiyonluklar için TFF’ye resmi başvuru
Fenerbahçe, 1959 yılından önceki dokuz Türkiye şampiyonluğunun Süper Lig şampiyonluk sayısına dahil edilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) resmen başvurdu.
Koca’dan Kılıçdaroğlu’na: Aşı programını riske atarak nasıl bir kazanç umuyor?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Çin’den alınan Covid-19 aşısıyla ilgili sorularına yanıt verdi.
Dünyada ‘aşı yarışı’: Kaç doz uygulandı, şirketler ne kadar kazanıyor?
Dünyada 300 milyona yakın insana Covid-19 aşısı uygulanırken, aşı üreten firmalar 2021’de milyarlarca dolarlık anlaşmalar yaptı.
Eski eşinin, beş yaşındaki kızının gözü önünde dövdüğü kadın hastaneye kaldırıldı
Samsun’un Canik ilçesinde bir kadın, eski eşi tarafından, beş yaşındaki kızının yanında, sokak ortasında dövüldü. Yüzünde ve kafasında ezikler oluşan kadın hastaneye kaldırıldı. Dayak yediği anların örüntüleri sosyal medyada infial yarattı.
Kılıçdaroğlu: İktidar, kendisine oy vermeyen Kürtleri cezalandırmak istiyor
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘iktidarın kendisine oy vermeyen bütün Kürtleri cezalandırmak istediğini’ söyledi.