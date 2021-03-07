Mehmet Demirkol: Sergen Yalçın’ın en büyük başarılarından biri Larin’in geldiği seviye

Süper Lig’de geçirdiği 2 sezonda toplam 5 gol atan Larin’in dün sahadaki çözüm üreten seri oyuncu olduğuna inanmak zor. Yalçın’ın, en büyük başarılarından biri onun geldiği seviye. ‘Bu adama bu kadar para verilir mi?’den ‘İyi yatırım gerçekten’ noktasına geldik. Keza geçen yıl sakatlığı nedeniyle Portekiz Ligi’nde toplam 66 dakika oynamış Aboubakar’ın, lige damgasını vurduğunu da şimdiden söyleyebiliriz. Bu iki hücum adamıyla yola çıkmış olmak bile başlı başına delilik olarak görülebilir.

Mehmet Demirkol’un yazısı