Mehmet Demirkol: Sergen sadece gerçeklerden bahsederek, umut tacirliği yapmadan çıkış yolu gösteriyor

Beşiktaş’ın en büyük ve hatta tek avantajı Sergen Yalçın’ın liderlik kalitesi. Şaşırtıcı bir hakimiyet ve öz güvenle sadece gerçeklerden bahsederek, umut tacirliği yapmadan bir çıkış yolu gösteriyor. Yalın ve ikna edici bir dürüstlük… Futbolculuğu dönemindeki o lakayıt tavırların çok dışında bir portre.

Yalçın’dan bahsederken ekibini unutmamak lazım. Doğru liderliğin en önemli unsuru olan iş delege etme konusunda başarı sağladığı da gerçek. Ancak bütün avantajlar bundan ibaret. Şampiyonlar Ligi ve buradan gelecek paranın kadro ve bütçe tamiratında kullanılma ihtimali de heyecan verici. Öte yandan büyük olasılıkla üç eleme turu geçme durumunda kalınacak olması da yıpratıcı olabilir.

Reklam

Mehmet Demirkol’un yazısı