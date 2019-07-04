Mehmet Demirkol: Şenol Güneş ile Abdullah Avcı arasında büyük fark var

Şenol Güneş ile Abdullah Avcı arasında teknik direktörlük stili anlamında büyük farklılıklar var. Hem saha içi hem de saha dışında. Şenol hoca transfer işine karışmayı pek sevmezdi. Avcı bu konuda işin içinde olmayı ister. Daha göreve başlamadan Beşiktaş’ta hangi bölgede ne tip oyuncu eksiği olduğu konusunda net bir fikri vardı Avcı’nın. Bazı vazgeçilmez gibi görünen oyuncuları da çok beğenmediğini biliyorum. Var olan şartlarda bu oyunculardan yararlanıp yararlanmayacağını bekleyip göreceğiz.
SON HABERLER
Çin turistlerin telefonuna yazışmaları kaydeden ‘ajan’ uygulama yüklüyormuş
Çin’in Sincan bölgesine giriş yapan turistlerin cep telefonlarına yazışma ve diğer bilgileri toplayarak yerli otoritelerle paylaşan ajan uygulama yüklediği ortaya çıktı. Sınır görevlileri turistlerin telefonlarını pasaport kontrolünde teslim alarak uygulamayı bizzat yüklüyor.
Bir zamanlar 200 mağazası vardı: Esse için mahkemeden iflas kararı
Bir dönem Türkiye genelinde 200 kadar mağazası bulunan Esse ile birlikte gruba bağlı üç şirket için mahkemeden iflas kararı çıktı. Şirketlerin tasfiye süreci de başladı. Esse’nin toplam borcu 500 milyon lirayı aşıyor.
İmamoğlu’ndan HDP’ye ziyaret: Demirtaş neden içerde, anlamak istiyorum
İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi ve İYİ Parti’nin ardından HDP İstanbul il başkanlığına gitti. 31 Mart ve 23 Haziran seçim süreçlerine değinen İmamoğlu, ”Her siyasi partiye oy vereni, yüzde 100 hizmet edilmesi gereken vatandaş olarak görüyoruz” dedi.
Putin nükleer silah anlaşması INF’yi askıya aldı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, silah yarışını kontrol altında tutmak için ‘Soğuk Savaş’tan bu yana yürürlükte olan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’nın (INF) askıya alınmasını öngören tasarıyı imzalayarak yasalaştırdı.
Konu Meclis’te: Ağrı’da polis, belediye başkanlarını ters kelepçeleyip copladı
Ağrı’nın Diyadin Belediyesi’nde 31 Mart yerel seçimleriyle belediye başkanı olan Betül Yaşar ve eş belediye başkanı Evren Demir, belediye makam şöförünün polisler tarafından taciz edilmesine müdahale edince, ters kelepçelenip yüzüstü yere yatırıldı, ağır hakaret ve küfürlere maruz kaldı. Evren kafasına copla vurularak yaralandı ve hastaneye kaldırıldı, Yaşar’ın da eline copla vuruldu.