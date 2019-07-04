Mehmet Demirkol: Şenol Güneş ile Abdullah Avcı arasında büyük fark var

Şenol Güneş ile Abdullah Avcı arasında teknik direktörlük stili anlamında büyük farklılıklar var. Hem saha içi hem de saha dışında. Şenol hoca transfer işine karışmayı pek sevmezdi. Avcı bu konuda işin içinde olmayı ister. Daha göreve başlamadan Beşiktaş’ta hangi bölgede ne tip oyuncu eksiği olduğu konusunda net bir fikri vardı Avcı’nın. Bazı vazgeçilmez gibi görünen oyuncuları da çok beğenmediğini biliyorum. Var olan şartlarda bu oyunculardan yararlanıp yararlanmayacağını bekleyip göreceğiz.

Mehmet Demirkol’un yazısı