Diken

Yaramazlara biraz batar!

Mehmet Demirkol: Şenol Güneş ile Abdullah Avcı arasında büyük fark var

Şenol Güneş ile Abdullah Avcı arasında teknik direktörlük stili anlamında büyük farklılıklar var. Hem saha içi hem de saha dışında. Şenol hoca transfer işine karışmayı pek sevmezdi. Avcı bu konuda işin içinde olmayı ister. Daha göreve başlamadan Beşiktaş’ta hangi bölgede ne tip oyuncu eksiği olduğu konusunda net bir fikri vardı Avcı’nın. Bazı vazgeçilmez gibi görünen oyuncuları da çok beğenmediğini biliyorum. Var olan şartlarda bu oyunculardan yararlanıp yararlanmayacağını bekleyip göreceğiz.

Mehmet Demirkol’un yazısı

Reklam

SON HABERLER

Putin nükleer silah anlaşması INF’yi askıya aldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, silah yarışını kontrol altında tutmak için ‘Soğuk Savaş’tan bu yana yürürlükte olan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’nın (INF) askıya alınmasını öngören tasarıyı imzalayarak yasalaştırdı.

Konu Meclis’te: Ağrı’da polis, belediye başkanlarını ters kelepçeleyip copladı

Ağrı’nın Diyadin Belediyesi’nde 31 Mart yerel seçimleriyle belediye başkanı olan Betül Yaşar ve eş belediye başkanı Evren Demir, belediye makam şöförünün polisler tarafından taciz edilmesine müdahale edince, ters kelepçelenip yüzüstü yere yatırıldı, ağır hakaret ve küfürlere maruz kaldı. Evren kafasına copla vurularak yaralandı ve hastaneye kaldırıldı, Yaşar’ın da eline copla vuruldu.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...