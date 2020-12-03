Mehmet Demirkol: Şampiyonlar Ligi gecesine bu derece damga vurmak herkesin yapabileceği bir şey değil

Bir Şampiyonlar Ligi gecesine bu derece damga vurmak herkesin yapabileceği bir şey değil. İrfan Can 2 şahane gol attı. Sonra serbest vuruşta topun başına geldi. Deniz Türüç’ün ManU maçında attığı olağanüstü golden sonra bu topu İrfan’a bırakmış olması nasıl alevlendiğini anlatıyor. Topun başına geldiğinde kaleci dahil herkesi gole inandırmıştı. Bu performansıyla İrfan herhalde tüm üst düzey teknik direktörlere hayal ettirmiştir. Burası kesin. İrfan Can’ı kutluyor ve gerçeklerimize dönüyorum.
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