Mehmet Demirkol: Saha içinin nasıl düzeleceğine dair birden fazla plan lazım

20 küsür yıldan sonra gelen ilk yenilgi eğer bu maçta olsaydı hasar daha büyük olurdu. Geçen seneki yenilgi buna tampon oldu. Bu yüzden o maçın ötesinde yeni bir kriz yaratacağını sanmıyorum. 9 maçta 8 galibiyet 1 beraberlik inanılmaz seri, vasatın altında oyunla gelmişti. Şimdi biraz kıpırdanmayla moral düzelir. Burada sorun olmaz.

Ancak saha içinin nasıl düzeleceğine dair birden fazla plan lazım. İnsanlara sadece skor verirseniz skor gelmediğinde elde hiç bir şey kalmaz. Ve insanlar homurdanır. Fenerbahçe’nin oyununun çeşitlenmesi şart.

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Mehmet Demirkol’un yazısı