Diken

Yaramazlara biraz batar!

Mehmet Demirkol: Sadece bir yenilgi değil Türk futbolu için yıkım

Terim ve ekibi sezona gerçekten etkili bir planla başladı ve sonuç aldı. Ama Fenerbahçe maçından sonra dünü de yaşayınca acaba başka da bir plan yok mu endişesine kapılmamak mümkün değil. Dünkü sadece bir yenilgi değil aslında Türk futbolu için bir yıkım. Umarım bu dibe vuruş yeni bir başlangıcın startı olur.

Mehmet Demirkol’un yazısı

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