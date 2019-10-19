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Yaramazlara biraz batar!

Mehmet Demirkol: Pep veya Klopp bu oyunu oynatsa çoktan ‘İmparator Fatih Terim’ tezahüratları başlamıştı

Dün sahaya çıkan takımda birbirini tamamlayan herhangi bir ikiliden bahsetmek mümkün değil. Emre Mor ve arkasındaki Şener’in birbirleriyle hiçbir alakası yok. Emre Taşdemir’le, Babel’in de. Orta saha 3’lüsü için de benzer bir eleştiride bulunmak mümkün. Grup sadece bireysel büyük işlerle yürüyebiliyor. Bu kadrodunun başında Pep veya Klopp da dahil herhangi başka hoca olsa ve bu oyun oynansa tribünler çoktan, ‘İmparator Fatih Terim’ tezahüratlarına başlamışlardı. Ya hocanın oyunu, oyunculara geçmiyor, uygulayamıyorlar ya da hoca kendisini işine tam veremiyor.

Mehmet Demirkol’un yazısı

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