Mehmet Demirkol: Muslera’ya hak vermeyen var mı?

Muslera’ya hak vermeyen var mı?

Fatih Terim’in maç başındaki siniri niye? Maçın oynanmasına mı? Yoksa seyricisiz oynanmasına mı? Yoksa Başkan’ın bu konuda düşük tonda konuşmasına mı? Hepimizin söylediği gibi bunu makul bir şekilde ifade etmenin, oynamanın yanlış olduğunu söylemenin karşılığında ceza mı olur? Nitekim maç sonunda söyledi. Ama sanki itirazı daha çok seyirci olmamasınaydı. Halbuki ton da içerik de Muslera’nın söylediklerinden daha doğruydu değil mi? Fatih Terim Türkiye Futbol Direktörü… Sadece onun için bu unvan icat edilmişti. Ondan sonra da kimseye verilmedi. Demek ki bu unvan hayatının sonuna kadar onda. Peki maç sonunda söylediklerini en başta açık ve net bir şekilde Muslera’nın söylediği gibi ifade etmek imkansız mı?

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Mehmet Demirkol’un yazısı