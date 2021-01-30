Mehmet Demirkol: Muslera’nın çocuklara sporculuk dersi vermesi için program hazırlanmalı

Ona (Muslera) bir parantez açmak lazım. Kaleciliğiyle takıma verdiği güveni ya da rakiplere yaşattığı ‘bu adam gol yemez’ güvensizliği sabit… Mütevazılığıyla zenginleştirdiği güçlü liderliği de… Ama böyle bir sakatlıktan, bu yaşta, 10. yılında bu mental sağlamlıkla dönmenin üzerinde durulmalı. Milli Eğitim’in bu adamdan yaralanması, çocuklara ‘sporculuk dersi’ vermesi için bir program hazırlaması lazım. Zaten online değil mi öğretim!

Mehmet Demirkol’un yazısı