Mehmet Demirkol: Milli takımı bu ‘adam, onur, şeref’ kültürü buraya getirdi

Arda Turan’ın hedefi Bilal Meşe ya da başka bir gazeteci değil. Bizzat Terim ve Demirören. Terim’in, Kosova maçı sonrası söylediği, “Çağırdım ama içime sinerek çağırmadım” açıklamasının cevabı.

O günden beri muhtemelen bunun sıkıntısını yaşıyordu. Arda tek başına da değil. Arkasında sağında solunda başka futbolcular var. Bu muhtemelen planlı bir eylem.

Ve sonuç: Pişman değilim. Yine yapacağım. Adamım. Milli takımı bu ‘adam, onur, şeref’ kültürü buraya getirdi. Halbuki sadece sporcu olmaları beklenirdi.

Mehmet Demirkol’un yazısı