Mehmet Demirkol: Milli Takım, Mahmut ya da Ozan’a ihtiyaç duyduğunu gösterdi

Şenol Güneş, ortalama üstü bir pas takımına karşı, bir baskın takımı saha sürdü. Bu, Kaan Ayhan, Çağlar ve Merih’le defakto bir 3’lü savunma önünde tüm unsurlarıyla direkt oyunu hedefleyen bir ekipti. Muhtemelen Hakan Çalhanoğlu ve Mert Hakan’ın bu takımı koşturacak pasları atmasını, ekibin de baskıyla kaptıkları topların işe yarayacağını düşündü. Ancak bu olmadı. Macarlar topu beceriyle çevirip bizim planımıza alan ve fırsat bırakmadılar. (…)

Takım Mahmut ya da Ozan’a ihtiyaç duyduğunu hemen gösterdi. Çünkü aslından 6 ya da 8’de Mert Hakan ve Emre’nin bu yapı içinde görev yapması kolay değil.

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Mehmet Demirkol’un yazısı