Mehmet Demirkol: Mesut, Erol Bulut için piyango gibi

Pelkas da Özil geldikten sonra pas akışına direkt katkı yapar. Birlikte oynarlar mı diye soruluyor. Cevap: Asıl beraber daha iyi oynarlar. Aslında Mesut, Erol Bulut için bir piyango gibi. Onun yeniden zirveye oynaması Bulut’u büyük teknik direktör sınıfına sokar. Son olarak Altay’ın elit genç kaleciler arasına girmek için şu yan top duran top sorununu gidermesi gerekiyor. Bunu yaptığında çok farklı bir noktaya gelecek.

Mehmet Demirkol’un yazısı