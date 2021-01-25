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Yaramazlara biraz batar!

Mehmet Demirkol: Malatya’daki zemine tarla bile demek zor

Bir önceki gün Abdullah Avcı maçtan önce, zemin nedeniyle oyunlarını değiştirmek zorunda kalacaklarını söylemişti. Dün de Terim zemin(ler)den yakındı (Telekom’u da dahil ederek). Malatya’daki zemine tarla bile demek zor. Belhanda ve Feghouli yürürken sakatlandılar. Hamza Hoca’nın oyun planı acaba bu sebeple mi bu kadar farklıydı diye düşünmeden edemiyorum.

Mehmet Demirkol’un yazısı

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Gemi Gabon’da limana demirledi; korsanlar henüz bir talep iletmedi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün baskın düzenlenen geminin personelinin bir Türk şirketi tarafından sağlandığını belirterek, 15 kişiyi kaçıran korsanların henüz bir talep iletmediğini açıkladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise geminin limana demirlediğini duyurdu.