Mehmet Demirkol: Kritik dönemeçteki Arnavutluk maçında sakin kalmak önemli

Bu ana kadar fikstürü harika kullandık. Arnavutluk deplasmanında şanslıydık. Fransa’yı çok doğru zamanda çok doğru oyunla yendik. Şimdi kritik dönemeçte sakin kalmak önemli. Arnavutluk, İzlanda maçında çok dinamikti. Ancak yine de savunma sorunları yaşadılar. Burada kilit nokta, 90 dakika tempoyu ayarlamaktan geçiyor.

Emre ve Mahmut bu konuda Yusuf’tan da destek alarak işi sağlama alabilir. Savunmanın solu bizim için kritik. Rakip 3-5-2 oynuyor ama kanadı kalabalık kullanıyor. Sağlam stoperlere sahibiz. Dolayısıyla bu duruma tedbir almak zor olmaz. Onlar galibiyet istiyor. Tempoyu yükseltmek isteyecekler.

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Mehmet Demirkol’un yazısı