Diken

Yaramazlara biraz batar!

Mehmet Demirkol: Kritik dönemeçteki Arnavutluk maçında sakin kalmak önemli

Bu ana kadar fikstürü harika kullandık. Arnavutluk deplasmanında şanslıydık. Fransa’yı çok doğru zamanda çok doğru oyunla yendik. Şimdi kritik dönemeçte sakin kalmak önemli. Arnavutluk, İzlanda maçında çok dinamikti. Ancak yine de savunma sorunları yaşadılar. Burada kilit nokta, 90 dakika tempoyu ayarlamaktan geçiyor.

Emre ve Mahmut bu konuda Yusuf’tan da destek alarak işi sağlama alabilir. Savunmanın solu bizim için kritik. Rakip 3-5-2 oynuyor ama kanadı kalabalık kullanıyor. Sağlam stoperlere sahibiz. Dolayısıyla bu duruma tedbir almak zor olmaz. Onlar galibiyet istiyor. Tempoyu yükseltmek isteyecekler.

Reklam

Mehmet Demirkol’un yazısı

SON HABERLER

10 Ekim: Adalet de barış da çok uzakta

On binlerce insan, dört yıl önce bugün, Türkiye’nin her yanından, savaşı durdurabilecekleri ve ülkeye barışı getirebilecekleri inancıyla, bayrama gider gibi Ankara’ya aktı. Ellerini kollarını sallayarak Gar meydanına ulaşan iki IŞİD’çi canlı bombanın gerçekleştirdiği katliam sonucu 103 insan katledildi; 400’den fazlası yaralandı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...