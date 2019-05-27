Mehmet Demirkol: Göztepe penaltıyla kurtardı; Bursa Diagne’den az gol attı

Göztepe maça sakin başladı. Düşme hattı stresi yok gibiydi.
Ankaragücü dakikalar geçtikçe oyunu aldı. Göztepe’nin ani baskınlarında yine son vuruş sorunu kendini gösterince iş bir kaza/sakarlık penaltısına kaldı. Göztepe’nin sezonuna baktığımızda şunu söyleyebiliriz. İyi ve etkili bir savunma ve kaleci kadrosu, iyi kanat hücumcuları…
Bursaspor sadece 1 santrforu olsa belki ligi ilk 6’da bitirebilirdi. Diagne’den az gol attılar.
Göztepe’ye tebrikler. Bursaspor ve Erzurumspor için yeniden ayağa kalkma vakti.