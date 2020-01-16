Mehmet Demirkol: Galatasaray’lı oyuncular Falcao sahada yokmuş gibi davranıyor

Emre Akbaba, dün olduğu gibi öndeki 3’lüde oynadığında ne kadar zamandır oynamadığı hiç sorun olmuyor. Kalite ve kararlılığı takdire şayan.

Ancak onun da arkadaşlarıyla ortak bir tavırları var. Sanki Falcao sahada yokmuş gibi davranıyorlar. Beklendiği gibi hemen her seferinde kendisini boşa atan ya da savunmayı çekip bir sonraki pasta boş kalmayı başaran bu gol makinesine bu kadar yok muamelesi yapılmasını anlayamıyorum. Onların yerinde olsam sabah akşam Falcao’nun geçmişte eski takımlarında attığı golleri izlerim. Anlaşılması zor bir oyuncu değil ve onu anladığınızda sizi de yukarı çekmesi kesin.

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Mehmet Demirkol’un yazısı