Mehmet Demirkol: Galatasaray’da ikisi dışında hiçbir isme ‘Tamam’ demek pek mümkün değil

Galatasaray baskıyla akın sürekliliği sağlayacak temeli oluştursa da çizgiye inmek, ara pasları gibi işleri fazla yapamadı. 2 istisna var. Belhanda’nın nefis pasında Arda golü kaçırdı. Kaçırmayacağı bir pozisyonu. Kötü vurmadı, ‘gol olmaz’ vurdu. Standardın hafif de olsa üstüne çıkan, bekleneni veren, Emin ve Omar vardı diyebiliriz. Diğer hiçbir isim için ‘tamam’ demek pek mümkün değil.

Mehmet Demirkol’un yazısı