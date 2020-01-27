Mehmet Demirkol: Galatasaray sezon başından bu yana en kompakt oyununu oynadı

Sahada hafta içindeki karışıklığın hiçbir yansıması yoktu. Aksine Galatasaray sezon başından bu yana en anlaşılır, en kompakt oyunlarından birini, hatta birincisini oynadı. Falcao ve Saracchi sakatlanıp çıktıktan sonra da bu oyuna devam ettiler. Fizik olarak sorun yaşamadılar. Ve asıl önemlisi esnek bir planla hücumu çeşitlendirebildiler.

Seri-Lemina merkezini kurduktan sonra Mariano’nun formunun yükseleceğini biliyorduk. Öyle de oldu. Uzun akın yönünü değiştiren isabetli pasları ve yüksek aklıyla Konya’nın 10 kişiyle yaptığı blok savunmayı enine kolay dağıttılar. Saracchi’nin çıkışlarında savunmada yaşanabilecek boşluğu orta sahadan ikameyle doldurdular. Ve tabii Emre- Falcao ikilisinin hareketli oyunu Konya savunmasının aklını çok karıştırdı.

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Mehmet Demirkol’un yazısı