Mehmet Demirkol: Galatasaray, mükemmele yakın alan paylaşımı/baskı ve pas trafiği sağladı

Göztepe oyuna Karagümrük’ün oyun şablonu üzerinden başladı. Ama maç başında ne savunma merkezi aynı seviyede pas dağıtabildi, ne de elde Biglia ve Aatıf’ın merkez orta saha performanslarına sahiptiler. Diagne’nin arkasındaki 4’lü hareketli ve becerili grup, nefes aldırmayan bir baskı yapınca plan yürümedi. 12. dakikada maç 2-0 olmuştu ama daha fazlası da olabilirdi. Galatasaray, mükemmele yakın bir alan paylaşımı/baskı ve pas trafiği sağladı.

Mehmet Demirkol’un yazısı