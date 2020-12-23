Mehmet Demirkol: Galatasaray, mükemmele yakın alan paylaşımı/baskı ve pas trafiği sağladı

Göztepe oyuna Karagümrük’ün oyun şablonu üzerinden başladı. Ama maç başında ne savunma merkezi aynı seviyede pas dağıtabildi, ne de elde Biglia ve Aatıf’ın merkez orta saha performanslarına sahiptiler. Diagne’nin arkasındaki 4’lü hareketli ve becerili grup, nefes aldırmayan bir baskı yapınca plan yürümedi. 12. dakikada maç 2-0 olmuştu ama daha fazlası da olabilirdi. Galatasaray, mükemmele yakın bir alan paylaşımı/baskı ve pas trafiği sağladı.
SON HABERLER
Demirtaş’tan AİHM yorumu: Hukuk ve adalet sisteminin çökertildiğinin tescili
HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) kendisi hakkında verdiği ‘derhal tahliye’ kararını yorumladı.
HDP: Demirtaş ve rehin tutulan tüm siyasetçiler derhal serbest bırakılmalı
HDP Eş Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Büyük Dairesi’nin eski HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş hakkında tahliye kararı vermesi üzerine Demirtaş’ın ve diğer siyasi tutukluların ‘derhal serbest bırakılması’ çağrısı yaptı.
AKP’li Çelik: Hukuk sistemimiz AİHM’in Demirtaş kararını değerlendirecektir
AKP Sözcüsü Ömer Çelik, AİHM’in Demirtaş kararı ile ilgili, “Hukuk sistemimiz gerekçeli kararı değerlendirecektir. Değerlendirmesine göre bir yaklaşım üretilecektir” dedi.
Libya’ya asker gönderilmesinin uzatılmasına ilişkin tezkere kabul edildi
Libya’ya asker gönderilmesi için verilen iznin süresinin 2 Ocak 2021’den itibaren 18 ay uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
Başsavcılık, Leyla’nın müebbet hapis cezası alan amcasının tahliye kararına itiraz etti
Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcılığı, Ağrı’da kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan dört yaşındaki Leyla Aydemir’in ölümüne ilişkin davada yerel mahkemece ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan amca Yusuf Aydemir ile ilgili Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Ceza Dairesinin tahliye kararına itiraz etti.