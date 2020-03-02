Mehmet Demirkol: Galatasaray kontrol edilmesi zor bir dinamizme ulaştı

Galatasaray geçen yıl bu zamanlarda evindeki baskı oyunlarıyla şampiyonluğa ulaşmıştı. Bu yıl lige başlarken salt set oyunlarıyla oyun kurmaya çalıştılar ve zorlandılar. Şimdiyse top sahip olduğu maçlarda dahi çok hızlı boş alana dönmeye çalışan bir geçiş oyunu sergiliyorlar. Bu kadar kısa sürede bu kadar değişebilmek gerçekten ilginç.

Bu, kuşkusuz Emre ve Onyekuru’nun kadroya dahil oluşu ve Feghouli’nin yeniden doğuşuyla mümkün oldu. Lemina’nın yokluğunda geçen hafta Belhanda bu hafta Taylan’la da başarılı olabilmek de değerli. Bütün bunlar Marcao, Ömer, Seri ve Mariano’nun topu hızla hiç beklemeden boş alana aktarmak için gösterdikleri yoğu çabaya dayanıyor. Sağdan sola, özellikle derinliğe atılan toplarla Galatasaray kontrol edilmesi zor bir dinamizme ulaştı.

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Mehmet Demirkol’un yazısı