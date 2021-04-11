Diken

Yaramazlara biraz batar!

Mehmet Demirkol: Galatasaray eksik, gönülsüz ve kaderine razı bir oyun oynadı

Eksik kalan savunmadan çıkarken öndeki oyuncularda olması gereken hareketlilik oldu. Akbaba 10 numarada oyun kurucu işlerini çok yapamadığı için de iş zorlaştı. Golden sonra özellikle Fegouli oyuna girdikten sonra bu açığı biraz olsun kapadıklarını ve biraz daha akın alanını genişlettiklerini söylemek lazım. Fakat Donk’un kırmızı kartı işi bozdu. Oyun önce gel-gite sonra Karagümrük’ün baskısına döndü. Galatasaray eksik, gönülsüz ve kaderine razı bir oyun oynadı. Ali Palabayık da maçı VAR’a yönettirdi.

Mehmet Demirkol’un yazısı

Reklam

SON HABERLER

Bu bir utanç yazısı

Her birimiz kendi derdimize düşmüş, hayatlarımızı sürdürmeye çalışırken birilerini tümden unuttuk. Müzisyenleri.

Hakan, sakın bırakma kendini…

Hakan, sekiz yaşında kansere yakalanmış. Şu an 11 yaşında. Ailesi, hapisteymiş. Komşuları imece usulü, nöbetleşe bakıyormuş çocuğa.

Bir sanatçı ‘hesaplaşması’: Ara Toplam

Tiyatro ve ekranların öne çıkan isimlerinden Ahmet Mümtaz Taylan, Irmak Zileli’nin yaptığı kapsamlı söyleşiden oluşan kitap ‘Ara Toplam’da, hayatının bugüne kadarki kısmını ‘hesaba çekiyor.’