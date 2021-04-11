Mehmet Demirkol: Galatasaray eksik, gönülsüz ve kaderine razı bir oyun oynadı

Eksik kalan savunmadan çıkarken öndeki oyuncularda olması gereken hareketlilik oldu. Akbaba 10 numarada oyun kurucu işlerini çok yapamadığı için de iş zorlaştı. Golden sonra özellikle Fegouli oyuna girdikten sonra bu açığı biraz olsun kapadıklarını ve biraz daha akın alanını genişlettiklerini söylemek lazım. Fakat Donk’un kırmızı kartı işi bozdu. Oyun önce gel-gite sonra Karagümrük’ün baskısına döndü. Galatasaray eksik, gönülsüz ve kaderine razı bir oyun oynadı. Ali Palabayık da maçı VAR’a yönettirdi.

Mehmet Demirkol’un yazısı