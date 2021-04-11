Mehmet Demirkol: Galatasaray eksik, gönülsüz ve kaderine razı bir oyun oynadı

Eksik kalan savunmadan çıkarken öndeki oyuncularda olması gereken hareketlilik oldu. Akbaba 10 numarada oyun kurucu işlerini çok yapamadığı için de iş zorlaştı. Golden sonra özellikle Fegouli oyuna girdikten sonra bu açığı biraz olsun kapadıklarını ve biraz daha akın alanını genişlettiklerini söylemek lazım. Fakat Donk’un kırmızı kartı işi bozdu. Oyun önce gel-gite sonra Karagümrük’ün baskısına döndü. Galatasaray eksik, gönülsüz ve kaderine razı bir oyun oynadı. Ali Palabayık da maçı VAR’a yönettirdi.
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Bu bir utanç yazısı
Her birimiz kendi derdimize düşmüş, hayatlarımızı sürdürmeye çalışırken birilerini tümden unuttuk. Müzisyenleri.
İKSV’ye ‘Bu bienalin farkı ne’ diye sorduk, ‘Dikkat, her an karşınıza çıkabilir’ dediler!
Ölçeği, yöntemi ve hedefleri açısından önceki edisyonlardan farklılaşacak 17. İstanbul Bienali’ni oluşturan projelerin bir kısmı Nisan 2021’den itibaren farklı mecralarda yer almaya başlayacak. Bienal sergileri ise 11 Eylül-14 Kasım arası ziyarete açık olacak.
Hakan, sakın bırakma kendini…
Hakan, sekiz yaşında kansere yakalanmış. Şu an 11 yaşında. Ailesi, hapisteymiş. Komşuları imece usulü, nöbetleşe bakıyormuş çocuğa.
Bir sanatçı ‘hesaplaşması’: Ara Toplam
Tiyatro ve ekranların öne çıkan isimlerinden Ahmet Mümtaz Taylan, Irmak Zileli’nin yaptığı kapsamlı söyleşiden oluşan kitap ‘Ara Toplam’da, hayatının bugüne kadarki kısmını ‘hesaba çekiyor.’
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Yargıtay 13’üncü Dairesi, at yarışında sonradan yapılan resmi değişiklik nedeniyle kazanan altı ganyan kuponuna ikramiye ödenmesine karar verdi.