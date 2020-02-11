Mehmet Demirkol: Fenerbahçe’ye kimse gol atmıyor, kendisi yiyor

Fenerbahçe’nin kesin çözüm bulması gereken sorunları var. Yenilen gollerin hemen tamamı sol bek ve stoper hatalarından kaynaklanıyor. Fenerbahçe’ye kimse gol atmıyor, kendisi yiyor! İlk Alanya maçında da 3 golü de bizzat kendileri atmışlardı. Bu maçta da benzer bir senaryo oldu. Fenerbahçe, bunun altından savunmasını düzelterek değil, hücumundan ekstra işler alarak çıkmıştı. Fakat burada hasar var.
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Ceren Özdemir’in katili hala indirim peşinde: İstinafa gitsem faydası olur mu?
Üniversite öğrencisi Ceren Özdemir’in katili Özgür Arduç bu kez kendisini yakalayan polisleri yaraladığı için hakim karşısına çıktı. Arduç duruşmada Özdemir cinayeti için aldığı ağırlaştırılmış müebbet cezasını gündeme getirdi.
Aralıkta 19 milyar liralık teşvik belgesi verildi, Kalyon Enerji 4.5 milyar lira aldı
Aralık ayında 788 kurum ve kuruluşa, çeşitli vergi istisna ve indirimleri ile sigorta primi desteklerini içeren 19.1 milyar lira yatırım tutarlı teşvik belgesi verildi. İstanbul Havalimanı’nın inşası ve işletmesini üstlenen İGA’nın da ortaklarından olan ve iktidara yakınlığıyla bilinen Kalyon grubuna da 4.46 milyar lira teşvik verildi.
Afrin’de bombalı araçla saldırı: Sekiz ölü, yedi yaralı
Suriye’nin Halep iline bağlı Afrin ilçesinde bomba yüklü aracın patlaması sonucu sekiz kişinin hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Doğuş’tan sonra Yıldız Holding de bankalarla faiz indirimini görüşüyor
Yıldız Holding Nisan 2018’de bankalarla Yapı Kredi liderliğinde yaptığı sendikasyon anlaşması kapsamında, ‘ülkedeki şartların değişmesinden dolayı’ bankalarla faiz indirimini konuştuğunu, bankaların olumlu yaklaştığını duyurdu.
Uyuşturucu baronu Zindaşti için Burhan Kuzu’nun aramadığı hakim savcı kalmamış
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Burhan Kuzu’nun, uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti’nin tahliyesi için birçok hakim ve savcıyı aradığı ortaya çıktı. Kuzu, hakimlerden birine ‘Zindaşti’nin tahliyesinin Türkiye-İran ilişkileri için de yararlı olabileceğini’ söylemiş.