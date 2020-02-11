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Yaramazlara biraz batar!

Mehmet Demirkol: Fenerbahçe’ye kimse gol atmıyor, kendisi yiyor

Fenerbahçe’nin kesin çözüm bulması gereken sorunları var. Yenilen gollerin hemen tamamı sol bek ve stoper hatalarından kaynaklanıyor. Fenerbahçe’ye kimse gol atmıyor, kendisi yiyor! İlk Alanya maçında da 3 golü de bizzat kendileri atmışlardı. Bu maçta da benzer bir senaryo oldu. Fenerbahçe, bunun altından savunmasını düzelterek değil, hücumundan ekstra işler alarak çıkmıştı. Fakat burada hasar var.

Mehmet Demirkol’un yazısı

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