Mehmet Demirkol: Fenerbahçe’nin şut kalitesindeki düşüş bir de şut tedirginliğine dönüşünce sonuç alınamadı

Tolga’nın desteği el frenine dönüştü, kalabalıkta yapabileceği bir şey yoktu. Yanal ise bunu yapmak yerine klasik değişikliklerini yapıp rakibin oyunu bozacak bir gitgel oyununa döndü. Bunun bir tercih olduğu ilk yarıda dökülen Jailson ve Serdar’ın ikinci yarıda attığı uzun toplardan belli oluyor. Pozisyon verdiler. Pozisyon da buldular. Ancak Fenerbahçe’nin şut kalitesindeki düşüş bir de şut tedirginliğine dönüşünce sonuç alınamadı.

Mehmet Demirkol’un yazısı