Mehmet Demirkol: Fenerbahçe’nin kendi ‘Fatih Terim’ini değil, kendi Lucescu’sunu, Güneş’ini bulması lazım

Bu şartlar altında Fenerbahçe’nin kendi ‘Fatih Terim’ini değil, kendi Lucescu’sunu, Güneş’ini bulması lazım. Roger Schmidt tarzı teknik direktörler her ne kadar performans maksimizasyonu ve oyuncu gelişimi açısından önemli isimler olsa da bu hocalar eli bol çalışmaya alışıktırlar. Dolayısıyla Almanya kökenli altyapıyı üst yapıya çıkarmakta becerili ancak Türkiye şartlarını da iyi bilen bir hoca daha uygun olacaktır.

Mehmet Demirkol’un yazısı