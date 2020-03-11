Mehmet Demirkol: Fenerbahçe’nin kendi ‘Fatih Terim’ini değil, kendi Lucescu’sunu, Güneş’ini bulması lazım

Bu şartlar altında Fenerbahçe’nin kendi ‘Fatih Terim’ini değil, kendi Lucescu’sunu, Güneş’ini bulması lazım. Roger Schmidt tarzı teknik direktörler her ne kadar performans maksimizasyonu ve oyuncu gelişimi açısından önemli isimler olsa da bu hocalar eli bol çalışmaya alışıktırlar. Dolayısıyla Almanya kökenli altyapıyı üst yapıya çıkarmakta becerili ancak Türkiye şartlarını da iyi bilen bir hoca daha uygun olacaktır.
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Versace Türkiye’deki ‘taklitçi’sinden alacağı 9 milyon liranın peşine düştü
Lüks İtalyan markası Versace Türkiye’deki taklitçilerinin peşine düştü ve bir dizi ürünün imalatını yaptıran Bosca Fashion Group’tan tazminat istedi. Versace davayı kazandıysa da 9 milyon lirayı bulan alacağını tahsil edemedi.
Aralık dönemi itibarıyla ‘resmen’ işsiz sayısı 4 milyon 394 bine çıktı
Türkiye genelinde işsizlik kasım, aralık ve ocak aylarını kapsayan Aralık 2020 döneminde yüzde 13.7’ye yükseldi.
CHP’li Erdem: Beni tekrar hapse atmak istiyorlar
Yargıtay başsavcılığı, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi üyesi Eren Erdem hakkındaki tutuklama kararının onaylanmasını istedi. Erdem, “Beni tekrar hapse atmak istiyorlar” dedi.
ABD konsolosluk görevlisi Metin Topuz’a ‘FETÖ’den 15 yıla kadar hapis istendi
ABD’nin İstanbul başkonsolosluğunda irtibat görevlisi olarak çalışan Metin Topuz’un ‘FETÖ üyeliği’nden yedi buçuk yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.
Çin’de vaka sayısında düşüş devam: Salgının merkezindeki geçici hastaneler kapatılıyor
Çin’de ‘corona’ salgınıyla mücadele için turulan geçici hastaneler kapatılıyor. Vaka sayısındaki düşüş nedeniyle bu hastanelere ihtiyaç kalmadı.