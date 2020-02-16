Mehmet Demirkol: Fenerbahçe’nin düşüşü futbol dışı kavgayla mı ilgili?

Fenerbahçe’nin geçtiğimiz haftalardaki son vuruş kalitesizliği önce son vuruş tedirginliğine dönüşmüştü. Dün ise bunun da ötesine geçerek vurmaktan imtina eden bir takıma dönüştü. (…)

Bu takım niye bu kadar düştü? Acaba futbol dışı kavga gürültünün ‘bizi şampiyon yapmazlar ruh halinin’ idare edilememesinden olabilir mi? (…)

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Fenerbahçe hücum hatının gücünün gittikçe erimesi. Ligin ilk yarısında kükreyen isimler şut çekmeden maç tamamlıyor. Hücum hattı maç, savunma şampiyonluk kazandırır.

Maalesef Altay’ın potansiyeline inancımı sonuna kadar korumama rağmen, tekrarlamalıyım ki “Kalecine rağmen şampiyon olamazsın.”

Mehmet Demirkol’un yazısı