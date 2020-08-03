Mehmet Demirkol: Fenerbahçe’de ya inanılmaz enerji ya da Çernobil!

Ali Koç göreve geldiğinde, Aykut Kocaman 2 transferle bu takım rahat şampiyon olur demişti. Bugün bunu söyleyebilecek bir hoca da, bir kadro da yok. O gün için Ali Koç’u eleştirmek doğru olmaz. Son derece anlaşılır bir şekilde, o günün ikliminde vaat ettiklerini gerçekleştirmek için yola koyuldu. Olmadı. Bugün yeniden yola çıkıyor. Ve bu kez yol daha uzun ve engebeli. Kadroda yapılacak değişikliklere gelmeden önemli bir temelden bahsetmek gerekiyor. (…)

Fenerbahçe’nin bilgeliğe, soğukkanlılığa, kontrole ihtiyacı var. Volkan Demirel, Emre Belözoğlu, Ali Koç ve Erol Bulut dörtlüsü doğru organize olursa inanılmaz bir enerji üretebilir, organize olamazsa Çernobil de yaşanabilir.

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Mehmet Demirkol’un yazısı