Mehmet Demirkol: Fenerbahçe’de doğrular fazlaydı

Milli maç sonrası, cumartesi öğleden sonra, deplasmanda bu kadar farklı bir galibiyet önemli iş. Rakibin durumu ne olursa olsun. Fenerbahçe, Konya maçından 6 farklı oyuncuyla sahadaydı.. Ve 11 açıklandığında takım hiç de eksik durmuyordu. İlginç olan orta takıntısının Caner’le alakalı olmadığının ortaya çıkışı. İlk yarıda 13 orta denediler. İsabet bulamamalarına rağmen ısrarcıydılar. Karagümrük maçında olumlu sinyaller veren Mert Hakan buna itiraz eden isim oldu. Pelkas’la sağ çizgide girdiği verkaç sonrasında kıvrılıp güzel bir şutla golü attı. Aslında kazanılan penaltı da, Sosa’nın ve Perotti’nin harika golleri de, Ozan’ın sayısı da Fenerbahçe’nin kenarda üçgen kurduğu ve/veya çizgiye indiği akınlarla geldi. Fenerbahçe karambole orta yapmadığında Sosa’yı, Perotti’yi, Pelkas’ı kullanıyor. Bu olmadığında santrforlarını dahi kullanamıyor. Dün bu anlamda doğrular fazlaydı.

Mehmet Demirkol’un yazısı