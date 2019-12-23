Mehmet Demirkol: Fenerbahçe orta sahası geçen hafta ne kadar geçirgense bu hafta o kadar geçilmezdi

Oyunun savunma ve hücumda merkezi oldu. İşbilir uydusu ise Ozan… Dripling, çalım ve şutları da eklediği iyi oyununda asıl önemli görev ikinci toplardı. Bu tabii sadece onun işi değildi ama Tolga ve Deniz’le birlikte bu işi çok iyi yaptılar. Maçın başında onların merkezi olduğu yıpratıcı baskı Avcı’nın hayal ettiği hızlı hücumları imkansız hale getirdi. Fenerbahçe orta sahası geçen hafta ne kadar geçirgense bu hafta da o kadar geçilmezdi.
SON HABERLER
ABD: Libya ve Türkiye arasındaki deniz sınırı anlaşması, ‘provokatif’
ABD, Rus paralı askerlerin Libya’daki rakip taraflardan General Halife Hafter safında yer alarak çatışmalara katılmasından derin endişe duyduğunu açıkladı. ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan üst düzey bir yetkili, Türkiye ile Libya arasındaki deniz sınırı anlaşmasının ise ‘provokatif’ olduğunu ve bölgede zaten giderek artmakta olan gerilimi daha da ateşlediğini söyledi.
Erdoğan: CHP geçmişiyle yüzleşene kadar peşlerini bırakmayacağız
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP’ye, 1938 Dersim harekatı üzerinden yeniden yüklenerek, “CHP yönetimi geçmişleriyle yüzleşene, darbeler, katliamlar, yasaklar, idamlar ve kanlı sokak olaylarındaki rollerini cesaretle açıklayana kadar peşlerini bırakmayacağız” dedi.
Libya’da Hafter’e bağlı güçler Türk mürettebatı alıkoydu
Libya’da ülkenin doğusunu kontrolünde tutan general Halife Hafter’e bağlı güçler, Türk mürettebatı bulunan kargo gemisini alıkoydu. Ulusal Libya Ordusu’nun başındaki general Halife Hafter, iç savaşı devam eden Libya’nın doğu bölgelerini kontrol ediyor. Türkiye’nin askeri ve deniz sınırları konusunda anlaşma imzaladığı, uluslararası toplumun tanıdığı Libya Ulusal Hükümeti ise ülkenin batısını kontrol ediyor. Reuters’a konuşan Ulusal Libya […]
Uludağ’da orman yangını
Bursa’daki Uludağ’da yangın çıkması sonucu 2 hektar ormanlık alan zarar gördü.
Çevre derneği endişeli: Marmaris’teki arıtma sistemi denizi kirletiyor
Muğla’nın tatil beldesi Marmaris açıklarında bulunan atık su borularının çevre kirliliğine neden olduğu bildirildi.