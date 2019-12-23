Mehmet Demirkol: Fenerbahçe orta sahası geçen hafta ne kadar geçirgense bu hafta o kadar geçilmezdi

Oyunun savunma ve hücumda merkezi oldu. İşbilir uydusu ise Ozan… Dripling, çalım ve şutları da eklediği iyi oyununda asıl önemli görev ikinci toplardı. Bu tabii sadece onun işi değildi ama Tolga ve Deniz’le birlikte bu işi çok iyi yaptılar. Maçın başında onların merkezi olduğu yıpratıcı baskı Avcı’nın hayal ettiği hızlı hücumları imkansız hale getirdi. Fenerbahçe orta sahası geçen hafta ne kadar geçirgense bu hafta da o kadar geçilmezdi.

Mehmet Demirkol’un yazısı