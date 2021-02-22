Mehmet Demirkol: Fenerbahçe çok gergin

Oyun gücü yoktu. Oyuncu gücü de bu kaosta eridi. Göztepe çok zorlanmadan hak ettiği bir galibiyet aldı. Bunun asıl büyük sebebini görmek lazım: Fenerbahçe çok gergin. Daha maç başlamadan bir kavgayı yaşıyor. Bunu bu yönetim kadrosu yapamaz. Kendi en güçlü olduğun yere tutunman şart. Fenerbahçe’nin bu kadrosunun neşeye ve pozitif enerjiye ihtiyacı var. Bu gerginlik bu kadroyu bozuyor. İrfan, Gustavo ve Pelkas tam kapasiteyle sahaya çıktığında Fenerbahçe doğru bir oyunu bulabilir. Ama önce çok kavga ve negatiflikten çıkıp rahatlamalı.

Mehmet Demirkol’un yazısı