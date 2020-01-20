Mehmet Demirkol: Feghouli eğer Emre-Falcao ikilisine uyum sağlarsa Galatasaray yine şampiyonluğun önemli adayı olur

Emre’nin, Falcao’yu en çok anlayan oyuncu olması işe yaradı. Galatasaray eğer Feghouli’yi de bu ekibe katabilirse hücum gücü daha da gelişir. Ev sahibi dayanıklılık sorununda bir gelişme sağlamış durumda ancak hala 90 dakikalık değiller. Özdilek’in yaptığı değişiklikler sonrası Denizli oyuna ortak olmayı başardı. Ancak ev sahibi açısından ilk yarıdan her yönüyle daha iyi bir ekip olduklarını söylemek mümkün.

Feghouli de bu oyuna dahil olur mu? Eğer Emre-Falcao ikilisine uyum sağlarsa Galatasaray yine şampiyonluğun önemli adayı olur.

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Mehmet Demirkol’un yazısı