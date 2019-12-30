Mehmet Demirkol: Ersun Yanal ana omurgayı doğru kurdu

Fenerbahçe’nin bireysel performanslar açısından belki de oynadığı en kötü maçlardan birisini izledik. Ancak teknik direktör takımı doğru dizdiği ve oyunu doğru çizdiği zaman büyük takım için yetiyor. Dün akşam Muriç yok gibiydi… Kruse keşke olmasaydım der gibiydi. Ozan eh gibiydi… Tolga, Isla, Dirar fark yaratan oyunlar oynamıyordu. (…)

Luis Gustavo ve Jailson’un ‘taş sütün’ oyunları hem hücum hem savunma yönünde fark yarattı. Özellikle ilk yarıda bu yapı baskı yaratsa da önde işi çözecek işleri yapmakta zorlandılar. Ersun Yanal’ı dün akşam için hücum planları konusunda eleştirmek mümkün ama ana omurgayı doğru kurduğunu söylemek lazım.

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Mehmet Demirkol’un yazısı