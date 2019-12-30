Diken

Yaramazlara biraz batar!

Mehmet Demirkol: Ersun Yanal ana omurgayı doğru kurdu

Fenerbahçe’nin bireysel performanslar açısından belki de oynadığı en kötü maçlardan birisini izledik. Ancak teknik direktör takımı doğru dizdiği ve oyunu doğru çizdiği zaman büyük takım için yetiyor. Dün akşam Muriç yok gibiydi… Kruse keşke olmasaydım der gibiydi. Ozan eh gibiydi… Tolga, Isla, Dirar fark yaratan oyunlar oynamıyordu. (…)

Luis Gustavo ve Jailson’un ‘taş sütün’ oyunları hem hücum hem savunma yönünde fark yarattı. Özellikle ilk yarıda bu yapı baskı yaratsa da önde işi çözecek işleri yapmakta zorlandılar. Ersun Yanal’ı dün akşam için hücum planları konusunda eleştirmek mümkün ama ana omurgayı doğru kurduğunu söylemek lazım.

Reklam

Mehmet Demirkol’un yazısı

SON HABERLER

Asgari ücreti değerlendiren HAK-İŞ Başkanı: Bir jest göremiyorum

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, önceki gün 2 bin 324 lira olarak belirlenen asgari ücretle ilgili, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, “Jestimizi yaparız” açıklamasında atıfta bulunarak yöneltilen, “Sizce işverene mi işçiye mi jest yapıldı” sorusuna, “Açıkçası ben burada bir jest göremiyorum” yanıtını verdi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...