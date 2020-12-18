Mehmet Demirkol: Erol hoca sistemin işlemediğini görerek revizyon denedi

Karacabey Belediye maçında ben de eldeki alternatif oyuncuların görev alması gerektiğini düşünüyorum.

Erol hoca yeni bir diziliş ve sistem denedi. Muhtemelen oyun kurulumundaki değişiklikler sebebiyle bir de kaleciyi değiştirmek istemedi. Kaleci sadece topu tutan oyuncu değil, sistemin işleyişinde de temel rolü var. Hem 3’lüye yakın bir savunma hem de baklava orta saha gibi oynayınca herhalde kaleciyi değiştirmeyi de riskli görmüş olmalı. Ben de eldeki alternatif oyuncuların görev alması gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda Erol hocayı eleştirmek yanlış değil. Ancak onun açısından bakıldığında şunu da unutmamak gerekir. Muhtemel bir elenme, varolan krizi patlama noktasına getirebilirdi. Onun yerine hoca sistemin işlemediğini görerek bir revizyon denedi. Bunun yanı sıra eleştiri oklarının döndüğü tecrübeli oyunculara da güvendiğinin altını çizmek istedi.

Reklam

Mehmet Demirkol’un yazısı