Mehmet Demirkol: Erol Bulut’un yeni alternatifler bulması şart

Ne olursa olsun 2-0 önde şampiyonluk adayı bir Fenerbahçe, lig 20.’sine karşı 10 kişi de olsa pas yaparak oyunu soğutabilmeli. Oyunu kalesinden uzağa taşıyabilmeli. Elinde Sosa, Caner, Gökhan, Ozan, Pelkas, Cisse, Valencia vs vs. varken pas dizileri oluşturabilmeli. Bu yetenek ve tecrübe seviyesindeki bir takım 40 dakika bu kadar mahkum oynamamalı. Fenerbahçe 10 pas ve üstü dizilerde ligin 14.’sü. İki pas yaptıktan sonra hemen topu karambole vuruyorlar. Bir şekilde top ileri çıkarıldığında ise orta yapılıyor. Erol Bulut’un yeni alternatifler bulması şart. Bu kadar kolay top kaybedilmez.
SON HABERLER
Koca: Çin daha fazla talebi karşılamadı; bulabildiğimiz diğer aşıyı getirteceğiz
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’nin 50 milyon doz aşı sipariş ettiği Çin’in bundan fazlası için talebi karşılayamadığını, ancak nisanda yerli aşı çıkacağı için ithal aşıya gereksinimin biteceğini söyledi.
‘Yerli aşı’ merkezinden yetkili: Yıllık aşı ihtiyacımız 328 milyon doz
Kayseri’de Erciyes Üniversitesi’nde (ERÜ) corona virüsüne karşı geliştirilen yerli aşıda birinci faz çalışmaları 14 Aralık itibariyle tamamlanacak. 15 Aralık’tan sonra ikinci faz çalışmalarına geçilecek. Çalışmalardan sorumlu yetkili Ahmet İnsan, yıllık aşı ihtiyacının 328 milyon doz olduğunu söyledi.
İstanbul Barometresi: Gündem Covid-19; 10 kişiden altısı geçinecek kadar kazanamıyor
İBB İstanbul İstatistik Ofisi’nin hazırladığı ‘İstanbul Barometresi’ araştırmasına göre halkın öncelikli gündemi Covid-19 ve ekonomik sorunlar oldu.
Eski eşi ve iki kızını öldürdü: Teslim olmayınca vurularak etkisiz hale getirildi
Erzurum’da, iki kızı ve ayrıldığı eşini tabancayla öldüren Raci Arslan (43), polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.
‘Corona’ dünya raporu: Hangi ülkede neler oluyor?
Covid-19 ikinci dalgası, dünyadaki çoğu ülkeyi etkilemeye devam ederken, hükümetler bir yandan önlemleri genişletirken bir yandan da aşı tedariği çalışmalarını hızlandırıyor.