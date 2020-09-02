Mehmet Demirkol: Erol Bulut’un belirgin değişiklikler yaptığı açık

Seyrettiğim 3 hazırlık maçının sonunda şunu söyleyebilirim. Her dakika takımdaki oyuncuların plana biraz daha fazla ikna oldukları izlenimini alıyorum. Aynı anda hem Caner hem de Thiam’ı, hem Ferdi hem de Sadık’ı bir plana ikna etmek kolay değil. İşte bugün büyük takım teknik direktörlüğü buradan başlıyor.

Erol Bulut henüz potansiyel kadrosunun tamamını kullanamıyor ama hem fizik hem de mental anlamda belirgin değişiklikler yaptığı açık. Tecrübeli ve genç oyuncuların tamamı plana sadakat gösteriyor ki, bu en temel zorunluluk. Tabii sezon farklı. Yönetim ve sportif direksiyon sakin kalmalı.

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Mehmet Demirkol’un yazısı