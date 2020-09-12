Mehmet Demirkol: Erol Bulut, bu kadroyla topu ve oyunu istemedi, pozisyon istedi

Dünkü Fenerbahçe’nin ilk 11’i muhtemelen sezonun sonunda sahaya çıkacak takımla yüzde 50 oranında farklı olacak. Ye ni lisansı çıkmış, antrenmanlara doğru düzgün katılamamış, fizik olarak hazır ol mayan oyuncularla şu anda eldeki takımdan çok zengin bir karma. Erol Bulut, bu kadroyla topu ve oyunu istemedi. Pozisyon istedi. Buldu da. Direkt oyunda kale önüne inecek üçgenler kurdular.
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Temmuzda 1.8 milyar dolar cari açık: 12 aylık rakam 15 milyar dolara dayandı
Türkiye’nin cari işlemler hesabı, temmuzda 1 milyar 817 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 14 milyar 941 milyon dolar oldu. Reuters anketinde tahminler 2 milyar dolar yönündeydi.
Karantinadan kaçan yurda yerleştirilecek
İçişleri bakanlığı, 81 ilin valiliğine, evde izolasyon koşullarını ihlal eden kişilerin karantina süreçlerini yurt ve pansiyonlarda tamamlanması için genelge yolladı.
CHP lideri, ücretsiz izindekilerin sorunlarını dinledi: Sizin sözcünüz olmak görevim
Ücretsiz izne çıkarılarak kısa çalışma ödeneği verilen farklı meslek gruplarından çalışanlarla video konferans aracılığıyla bir araya gelen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “Hiç endişeniz olmasın sizin sözcünüz olmak da benim görevim” dedi.
Bilim kurulu üyesinden İstanbul için uyarı: Anadolu’dan dönenler vakaları artırabilir
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, İstanbul için uyarıda bulundu: “İstanbul’a Anadolu’dan dönüşlerin başlamasıyla önümüzdeki birkaç hafta içinde vaka sayılarının artma ihtimali var.”
İlk hafta, okul öncesi ve birinci sınıflarda bir gün yüz yüze eğitim verilecek
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okulların açılacağı ilk hafta okul öncesi ve birinci sınıflarda bir gün yüz yüze eğitim verileceğini, ihtiyaç halinde öğrencilerin gruplara bölüneceğini açıkladı.