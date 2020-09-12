Mehmet Demirkol: Erol Bulut, bu kadroyla topu ve oyunu istemedi, pozisyon istedi

Dünkü Fenerbahçe’nin ilk 11’i muhtemelen sezonun sonunda sahaya çıkacak takımla yüzde 50 oranında farklı olacak. Ye ni lisansı çıkmış, antrenmanlara doğru düzgün katılamamış, fizik olarak hazır ol mayan oyuncularla şu anda eldeki takımdan çok zengin bir karma. Erol Bulut, bu kadroyla topu ve oyunu istemedi. Pozisyon istedi. Buldu da. Direkt oyunda kale önüne inecek üçgenler kurdular.

Mehmet Demirkol’un yazısı