Diken

Yaramazlara biraz batar!

Mehmet Demirkol: Eriyip gitmek!

Bazen eldekiyle 90 dakikayı planlamak zordur. Gücün ya da cephanen kıttır. O zaman bir 30 dakika planıyla başlamak seçenek olabilir. Bu bir çeşit kumar, risk gibi görünebilir ama değildir.

90 dakika rakibe taş atacağıma, 15 dakika gülle atarım demek gibidir biraz. Sanırım Terim dün maçı böyle planladı. Bunu planlarken Brugge’ün her ne kadar dinamik bir takım olsa da beceri açısından zorluk çekeceğini düşünmüştür.

Reklam

15 dakika direkt baskın oyunuyla rakibi zora soktu. Skoru bulunca da duvarı ördü. Buradaki sorun savunmaya çekilmek değil… An be an geçiş oyununda eriyip gitmek.

Mehmet Demirkol’un yazısı

SON HABERLER

HDP Esenyurt ilçe eş başkanı tutuklandı

İstanbul’da HDP Esenyurt İlçe Eş Başkanı Ayfer Yılmaz’ın da aralarında bulunduğu yedi kişi ‘terör örgütü propagandası yaptığı’ gerekçesiyle tutuklandı.

İnşaat devi maaşları ödemedi, işçiler hacizlik oldu

Sektörün önde gelen firmalarından Gentes İnşaat’ta aylardır maaş alamayan işçiler, şirket merkezi önünde eyleme başladı. Şirketin, Cezayir’deki otel projesini yapan işçiler, maaş alamadığı için hacizlik duruma düştü.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...