Mehmet Demirkol: En dikkat çeken oyuncu kesinlikle Szalai idi

Dün için önemli birkaç mesaj daha aldığımı söyleyebilirim. Sosa vasatında bile değil ama oyuna küskün değildi. Ademi ve Cisse de sonradan girmelerine rağmen çabalıydı. Ancak en dikkat çeken oyuncu kesinlikle Szalai idi. Serdar’la hemen ortaklık kurdu ve savunma liderliğini aldı. Fizik olarak takımdan öndeydi. Ama asıl önemlisi sakin ve basit oynuyor. Çok yalın bir performans. Bir maç her şeyi söylemez ama Fenerbahçe’de bu yılki en iyi stoper performansını izlediğimiz kesin.

Mehmet Demirkol’un yazısı