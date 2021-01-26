Diken

Yaramazlara biraz batar!

Mehmet Demirkol: En dikkat çeken oyuncu kesinlikle Szalai idi

Dün için önemli birkaç mesaj daha aldığımı söyleyebilirim. Sosa vasatında bile değil ama oyuna küskün değildi. Ademi ve Cisse de sonradan girmelerine rağmen çabalıydı. Ancak en dikkat çeken oyuncu kesinlikle Szalai idi. Serdar’la hemen ortaklık kurdu ve savunma liderliğini aldı. Fizik olarak takımdan öndeydi. Ama asıl önemlisi sakin ve basit oynuyor. Çok yalın bir performans. Bir maç her şeyi söylemez ama Fenerbahçe’de bu yılki en iyi stoper performansını izlediğimiz kesin.

Mehmet Demirkol’un yazısı

Reklam

SON HABERLER

Galataport’a yeni dava: Civardaki binalar hasar gördü

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, 2002’den bu yana kamuoyunda tartışmalara yol açan, hakkında birçok kez durdurma kararı verilen Galataport hakkında civardaki binalarda hasara yol açtığı gerekçesiyle maddi tazminat davası açtı.