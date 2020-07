Mehmet Demirkol: Emre Belözoğlu bu takımın en soğukkanlısı olmak zorunda

Takımda hafif bir gerginlik gereklidir. Herkesi zinde tutar. Ama bu yaşananlar farklı. Emre Belözoğlu bu takımın en soğukkanlısı olmak zorunda. Ali Koç’la, oyuncularla, teknik direktörle, medyayla ve taraftarla muhatap olacak olan o. Her şeyin merkezinde her şeyden sorumlu ama yapabilecekleri aslında kısıtlı… Zor bir görev bu. Sınırları muğlak, yapması çok zor bir iş. Çelik gibi sinirler, buz gibi bir bünye gerekiyor. Eğer Emre Belözoğlu ‘aslında saha dışında melek gibidir’i bir an önce yürürlüğe koymazsa sadece kendini değil Koç yönetimini de çok zora sokar.

Mehmet Demirkol’un yazısı