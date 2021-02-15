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Yaramazlara biraz batar!

Mehmet Demirkol: Ellere cennet bize çamur deryası

Bu zeminde futbol oynanmaması lazım. Sıkışık fikstür zorluyor, o yüzden çok itiraz edecek bir şey yok. Ama oynanmaması lazım… İnsanın en çok içini acıtan ise Şampiyonlar Ligi Finali’ne hazırlanan Olimpiyat Stadı’nın mükemmel durumu. Ellere cennet bize çamur deryası. Utanç verici bir durum. Bu kadar yeni bir stadın bu kadar az karla bu durumda olması korkunç. Tabii şu bir gerçek ki Olimpiyat dışındaki hiçbir stadda da durum farklı olmaz. Gerçekten korkunç…

Mehmet Demirkol’un yazısı

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Kaçırılan denizciler Türkiye’de: ‘İstediğimiz yapılmazsa öldüreceğiz’ diye tehdit etmişler

Nijerya açıklarında korsanların saldırısına uğrayan ‘Mozart’ gemisinden kaçırılan ve 21 gün sonra özgürlüklerine kavuşan 15 Türk denizci Türkiye’ye geldi. Denizciler, İstanbul Havalimanı’nda aileleri, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve şirket yetkilileri tarafından karşılandı. Kaptan Mustafa Kaya, korsanların, “Şirketiniz istediklerimizi yapmazsa sizi öldüreceğiz” dediğini anlattı.