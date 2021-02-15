Mehmet Demirkol: Ellere cennet bize çamur deryası

Bu zeminde futbol oynanmaması lazım. Sıkışık fikstür zorluyor, o yüzden çok itiraz edecek bir şey yok. Ama oynanmaması lazım… İnsanın en çok içini acıtan ise Şampiyonlar Ligi Finali’ne hazırlanan Olimpiyat Stadı’nın mükemmel durumu. Ellere cennet bize çamur deryası. Utanç verici bir durum. Bu kadar yeni bir stadın bu kadar az karla bu durumda olması korkunç. Tabii şu bir gerçek ki Olimpiyat dışındaki hiçbir stadda da durum farklı olmaz. Gerçekten korkunç…
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Kaçırılan denizciler Türkiye’de: ‘İstediğimiz yapılmazsa öldüreceğiz’ diye tehdit etmişler
Nijerya açıklarında korsanların saldırısına uğrayan ‘Mozart’ gemisinden kaçırılan ve 21 gün sonra özgürlüklerine kavuşan 15 Türk denizci Türkiye’ye geldi. Denizciler, İstanbul Havalimanı’nda aileleri, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve şirket yetkilileri tarafından karşılandı. Kaptan Mustafa Kaya, korsanların, “Şirketiniz istediklerimizi yapmazsa sizi öldüreceğiz” dediğini anlattı.
Restoran ve kafeler için ‘ödül formülü’: Vakaların azaldığı yerlerde açılabilecek
Sağlık Bakanlığı vaka sayılarının azaldığı illerde ‘ödül’ olarak tedbirlerin gevşetilerek kafe ve restoranların açılabileceği bir formül üzerinde çalışıyor.
Avrasya Araştırma: İYİ Parti’nin oyu MHP’nin iki katı, ‘cumhur’ yüzde 41.6
Avrasya Araştırma Şirketi’nin şubat ayı kamuoyu araştırmasına göre ‘cumhur ittifakı’nın oy oranı yüzde 41.6. İYİ Parti’nin oy oranı ise MHP’nin neredeyse iki katı.
Bilim kurulu üyesi: Türkiye’ye has virüs mutasyonları var
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, Türkiye’ye has mutasyonların da olduğunu ancak henüz varyantların etkilerinin bilinmediğini söyledi.
İstanbul beyaza büründü
İstanbul’da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırarak sürdürüyor.