Mehmet Demirkol: Dünkü üçlüyü kullanabilmek için arkada Selçuk-Melo lazım

Galatasaray’ın sezonun ilk 180 dakikasında oynadığı akılcı ve akıcı oyunu dün sahaya çıkan kadroyla oynanabilmesi çok zor. Omar ve Saracchi çift kanat akıncısının aynı anda çizgiye/ileri çıkmasının rakip üzerinde yarattığı etkiyle Linnes’in sahada olması farklı. Asıl önemlisi öndeki Arda-Fegholui-Belhanda üçlüsüyle maksimum hızda bir tek pas oyunu şart. Bu dünkü 3’lüyle olmaz. (…) Tabi hâlâ Arda-Feghouli-Belhanda 3’lüsüne mi bel bağlıyorsun diye sorabilirsiniz? Bel bağlayan ben değilim, Terim… Ve eldeki kadro buysa, bu 3’lüye optimum formda ihtiyaç var. Babel-Akbaba-Kılınç’ı kullanabilmek için arkada Selçuk-Melo lazım. Ve mutlaka Omar-Saracchi’nin sahada olması.
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