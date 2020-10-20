Mehmet Demirkol: Dünkü üçlüyü kullanabilmek için arkada Selçuk-Melo lazım

Galatasaray’ın sezonun ilk 180 dakikasında oynadığı akılcı ve akıcı oyunu dün sahaya çıkan kadroyla oynanabilmesi çok zor. Omar ve Saracchi çift kanat akıncısının aynı anda çizgiye/ileri çıkmasının rakip üzerinde yarattığı etkiyle Linnes’in sahada olması farklı. Asıl önemlisi öndeki Arda-Fegholui-Belhanda üçlüsüyle maksimum hızda bir tek pas oyunu şart. Bu dünkü 3’lüyle olmaz. (…) Tabi hâlâ Arda-Feghouli-Belhanda 3’lüsüne mi bel bağlıyorsun diye sorabilirsiniz? Bel bağlayan ben değilim, Terim… Ve eldeki kadro buysa, bu 3’lüye optimum formda ihtiyaç var. Babel-Akbaba-Kılınç’ı kullanabilmek için arkada Selçuk-Melo lazım. Ve mutlaka Omar-Saracchi’nin sahada olması.

Mehmet Demirkol’un yazısı