Mehmet Demirkol: Denge Fenerbahçe lehine değişecekse bu Emre ve Gustavo’nun olaya el koymasıyla olur

Tabii eğer Sosa forma giymezse Guilherme’nin de yokluğunda belli seviyede bir yaratıcılık sorunu ortaya çıkabilir. Parmak iyi oynuyor ve N’diaye’yle birlikte fiziksel olarak eksik kalmazlar ancak bu tip bir maç için gerekli olan beceride biraz geri düşebilirler. Trabzonspor seyircisiz maçın da verdiği avantajla önde. Eğer denge Fenerbahçe lehine değişecekse bu Emre ve Gustavo ’nun olaya el koymasıyla olur.

Mehmet Demirkol’un yazısı