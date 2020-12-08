Mehmet Demirkol: Cebelitarık dışında herkese kaybedebilir ve herkesi yenebiliriz

Bu grupta Cebelitarık dışında herkese kaybedebilir ve herkesi yenebiliriz. Hollanda son karşılaştığımızdan beri yükseliş trendine girdi ama maksimumda değiller. Hoca değişiklikleri kadroda süreklilik sağlamak konusunda çektikleri sıkıntı da bir gerçek. İtalya’ya kaybettiler ama zor gol yiyorlar. Dikkatli olursak ve kadromuz tam olursa Fransa’dan 4 puan almış bir kadro olarak yapabiliriz. Norveç de 3’üncü torbanın zor ekibi. Umarım bu iki ekiple arka arkaya karşılaşmayız çünkü iki takım arasında oyun tarzı açısından büyük fark var. Bu tip durumlarda sallanıyoruz. Dikkatimiz dağılıyor.

Mehmet Demirkol’un yazısı