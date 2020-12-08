Mehmet Demirkol: Cebelitarık dışında herkese kaybedebilir ve herkesi yenebiliriz

Bu grupta Cebelitarık dışında herkese kaybedebilir ve herkesi yenebiliriz. Hollanda son karşılaştığımızdan beri yükseliş trendine girdi ama maksimumda değiller. Hoca değişiklikleri kadroda süreklilik sağlamak konusunda çektikleri sıkıntı da bir gerçek. İtalya’ya kaybettiler ama zor gol yiyorlar. Dikkatli olursak ve kadromuz tam olursa Fransa’dan 4 puan almış bir kadro olarak yapabiliriz. Norveç de 3’üncü torbanın zor ekibi. Umarım bu iki ekiple arka arkaya karşılaşmayız çünkü iki takım arasında oyun tarzı açısından büyük fark var. Bu tip durumlarda sallanıyoruz. Dikkatimiz dağılıyor.
SON HABERLER
DİSK’in asgari ücret talebi net 3 bin 800 lira
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, 2021 yılı asgari ücretinin net 3 bin 800 lira olması gerektiğini söyledi.
MSB: 23-25 Kasım’da planlanan sevk işlemleri 22-24 Aralık’ta yapılacak
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 23-25 Kasım’da Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı’na sevk edilmesi planlanan yükümlülerin sevk işlemlerinin 22-24 Aralık’ta, 22-24 Aralık’ta sevk edilmesi planlananların işlemlerinin ise 26-28 Ocak’a ertelendiğini duyurdu.
Fitch: Türk bankaları Merkez Bankası’na bağımlı oldu
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türk bankalarının döviz likiditesine ulaşmasının Merkez Bankası’na yüksek oranda bağımlı hale geldiğini açıkladı.
Son 24 saat: 32 bin 137 vaka, 203 can kaybı
Türkiye’de son 24 saatte 32 bin 137 Covid-19 vakası kayda geçerken, 203 kişi hayatını kaybetti.
Kılıçdaroğlu: Benim aday olup olamayacağımı size kim söyledi
Meclisteki bütçe görüşmelerinde konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Bu kadar işsizlik varken bir kişinin 5 maaş almasını vicdanınız kabul ediyor mu? Ahlak, vicdan kabul eder mi bunu” dedi.